Эррол Маск примет участие в программе «Беременна в 16»

Выпускающий редактор реалити-шоу «Беременна в 16» Владимир Гумберт опубликовал на своей странице «ВКонтакте» анонс нового сезона, в съёмках которого примет участие известный южноафриканский предприниматель Эррол Маск.

«Мы выходим на новый уровень и расширяем границы программы. Новым наставником будущих матерей будет Эррол Маск, отец самого богатого человека на Земле», – пишет Гумберт.

Сезон с участием Маска выйдет в эфир в конце августа, всего планируется подготовить не менее 10 выпусков. Сам предприниматель пообещал на грядущем Петербургском международном экономическом форуме провести презентацию своих проектов в России.

«Участие в «Беременна в 16» для меня скорее хобби, это для души. Но у меня в планах есть запустить сразу несколько историй в Москве, Петербурге и других российских городах, об этом и я расскажу на форуме», – сказал Маск в эфире телеканала RT.

