 

Roughridge Highcountry — компактная походная кухня для суровых условий

02.06.2026, 10:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Система разработана братьями Крисом и Джошем Невиллами, которые однажды столкнулись с проблемами в приготовлении пищи во время многодневной охоты. Тогда они и решили создать компактную походную печь, рассчитанную на экстремальные погодные условия.

Результатом их совместной работы стала система Roughridge Highcountry, в которую вошли печь, титановая кастрюля со съемным ветрозащитным экраном, 8,3-дюймовый мультитул, совмещающий функции ложки, вилки и ножа, два фирменных газовых баллона с изобутановой смесью по 110 г и микрофибровое полотенце.

Основной элемент системы — октогональная титановая кастрюля объемом 900 мл, внутри которой размещаются горелка, газовый баллон, ветрозащита и другие компоненты. Всесезонный регулятор и встроенный пьезоподжиг обеспечивают розжиг и стабильное горение в сложных условиях — при низких температурах, сильном ветре и дожде. Roughridge Highcountry собирается за несколько секунд.

Система предназначена для любителей путешествовать налегке, которые могут оказаться в сложных погодных и природных условиях. Однако она вряд ли подойдет для автокемпинга, походов выходного дня и глемпинга.

Источник &#8212 Roughridge Stove Co.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.06 / Ученые выяснили, какие звуки русского языка люди считают «острыми» и «круглыми»

02.06 / Евросоюз согласовал регламент о высылке нелегалов в третьи страны

02.06 / Суд согласился с председателем гордумы Самары, утверждавшим, что недвижимость во Флориде на него записали масоны и евреи

02.06 / Древнеегипетский флакон с подводкой для глаз заставил пересмотреть представления о внешности римских легионеров

02.06 / Под давлением собственной партии Трамп отказался от создания фонда для участников штурма Капитолия

02.06 / На отношение к цифровому государству повлияли не только удобство, но и эмоции

02.06 / Археологи нашли первое свидетельство насилия над женщиной у лангобардов 

02.06 / Великобритания запретила въезд двум американским противникам Израиля

02.06 / Эррол Маск примет участие в программе «Беременна в 16»

02.06 / Сверхмассивные черные дыры назвали крупнейшим производителем планет во Вселенной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике