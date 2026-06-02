Roughridge Highcountry — компактная походная кухня для суровых условий

Система разработана братьями Крисом и Джошем Невиллами, которые однажды столкнулись с проблемами в приготовлении пищи во время многодневной охоты. Тогда они и решили создать компактную походную печь, рассчитанную на экстремальные погодные условия.

Результатом их совместной работы стала система Roughridge Highcountry, в которую вошли печь, титановая кастрюля со съемным ветрозащитным экраном, 8,3-дюймовый мультитул, совмещающий функции ложки, вилки и ножа, два фирменных газовых баллона с изобутановой смесью по 110 г и микрофибровое полотенце.

Основной элемент системы — октогональная титановая кастрюля объемом 900 мл, внутри которой размещаются горелка, газовый баллон, ветрозащита и другие компоненты. Всесезонный регулятор и встроенный пьезоподжиг обеспечивают розжиг и стабильное горение в сложных условиях — при низких температурах, сильном ветре и дожде. Roughridge Highcountry собирается за несколько секунд.

Система предназначена для любителей путешествовать налегке, которые могут оказаться в сложных погодных и природных условиях. Однако она вряд ли подойдет для автокемпинга, походов выходного дня и глемпинга.

Источник — Roughridge Stove Co.