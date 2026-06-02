 

Евросоюз согласовал регламент о высылке нелегалов в третьи страны

02.06.2026, 11:30, Разное
Европейская комиссия, Европарламент и государства-члены ЕС достигли предварительного соглашения о порядке высылки мигрантов, которым отказано в постоянном статусе, но которые не могут быть высланы на родину.

Новый регламент предусматривает создание для них специальных центров пребывания за пределами Евросоюза, обещая, что в них будут соблюдаться фундаментальные права депортируемых Он также обязывает граждан третьих стран, которые не могут оставаться на территории ЕС, сотрудничать с властями при высылке.

Как пишет DW, центры пребывания будут созданы в таких странах как Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда. Среди санкций для тех, кто откажется добровольно покидать ЕС, – лишение пособий, взятие под стражу, запрет на въезд в Евросоюз в будущем.

Предполагается, что регламент, вызвавший критику правозащитников, будет окончательно согласован в ближайшие недели. В Европейском Союзе усиливаются антимигрантские настроения, отражением чего стал и рост популярности ультраправых партий.

