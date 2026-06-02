 

В Нью-Мексико нашли тело сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории, пропавшей год назад

02.06.2026, 12:30, Разное
Полиция американского штата Нью-Мексико сообщила, что человеческие останки, обнаруженные туристом 28 мая в национальном лесу Карсон, опознаны как останки Мелиссы Касиас, пропавшей в июне 2025 года. Рядом с останками был найден пистолет. Причина и обстоятельства смерти пока не установлены, расследование продолжается.

Мелисса Касиас пропала 26 июня 2025 года. По данным полиции, в тот день она навестила дочь на ее рабочем месте, но на работу не приехала и домой не вернулась. Дома остались ее кошелек, документы и мобильные телефоны, после чего родственники сообщили о ее исчезновении.

Американские СМИ пишут, что Касиас работала административной сотрудницей в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико. Эта лаборатория входит в систему министерства энергетики США и связана, в частности, с ядерными исследованиями и обслуживанием ядерного арсенала.

Дело Касиас ранее упоминалось в публикациях о серии смертей и исчезновений людей, связанных с американскими ядерными, ракетными и космическими программами. В апреле Fox News сообщал, что с 2022 года погибли или пропали 13 человек, связанных с такими разработками. Среди них назывался 29-летний физик-ядерщик Джошуа Лебланк, координировавший в NASA проекты, связанные с ядерным двигателем: его тело было найдено в сгоревшей Tesla после аварии в Алабаме.

Президент США Дональд Трамп в апреле заявлял, что поручил федеральным службам проверить эти случаи. При этом, по данным американских властей и СМИ, подтвержденной связи между ними на данный момент нет.

Полиция Нью-Мексико не заявляла о связи смерти Касиас с другими подобными делами.

