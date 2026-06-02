 

Отчет парламента Финляндии — оборонные расходы необходимо удвоить, главная угроза – Россия

02.06.2026, 13:30, Разное
Рабочая группа парламента Финляндии, в которую входят представители как коалиции, так и оппозиции, представили министру обороны Антти Хяккянену отчет, в котором рекомендуют к 2030 году удвоить оборонные расходы.

В нынешнем году они эта статья бюджета составляет 7,7 миллиардов евро. По мнению авторов документа, уже в 2029 году для обеспечения обороноспособности необходимо более 14 миллиардов, а к 2036 году – до 15 миллиардов. Это больше плана NATO, предписывающего довести прямые оборонные расходы до 3,5% от ВВП.

Основной угрозой документ называет Россию, отмечая ее непредсказуемость. В то же время в нем говорится и об изменении в военном деле, развитии технологий, пересмотре трансатлантических обязательств по распределению расходов.

