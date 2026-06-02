 

Завершаются испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

02.06.2026, 13:45, Разное
Фото: пресс-служба Минобороны России

Подходят к завершению испытания тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М, шифр «Орлан», на которые он вышел после длительного ремонта и глубокой модернизации. Проверки проходят в акваториях Белого и Баренцева морей.

«Адмирал Нахимов» относится к боевым кораблям 1-го ранга в составе Северного флота, его водоизмещение составляет более 26 000 тонн. Закладка крейсера состоялась в 1983 году, а в 1988 году он вступил в строй под первоначальным названием «Калинин», которое носил до 1992 года.

В 1999 году «Адмирал Нахимов» был направлен на северодвинское предприятие «Севмаш», где продолжительное время отстаивался, а фактически работы по ремонту с последующей глубокой модернизацией начались только в 2013 году.

В рамках выполненных работ на «Нахимове» были кардинально обновлены все основные системы корабля и его вооружение, включая противовоздушные и противолодочные комплексы. К примеру, устаревшие ракетные установки «Гранит» заменили универсальными корабельными стрельбовыми комплексами для запуска крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а также гиперзвуковых «Циркон».

