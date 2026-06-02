Российские исследователи нашли сюжет, объединяющий иудаизм, христианство и ислам

Изучив тексты, на которые ссылался этот автор, и ряд других источников, Консон и Лупандин нашли возможное обоснование тезиса Мараччи. Статьи опубликованы в журнале «Вопросы философии».

«Тезис действительно любопытен. Идеи схожи, только в Талмуде, Коране, межзаветных и раннехристианских апокрифах речь идет о зависти ангелов (джиннов) к Адаму, а у католических богословов — о зависти к самой человеческой природе, которая избрана Богом для ипостасного единства», — прокомментировал Григорий Консон, директор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ.

Это историко-текстологическое исследование связано с одной из ключевых проблем, обсуждаемых в богословских текстах христианской, иудейской и мусульманской традиций. Речь идет о проблеме оправдания зла, или теодицее (theodiceia — «богооправдание»). Суть ее можно сформулировать так: если мир создан всеблагим и всемогущим Творцом, то как объяснить наличие зла в мире? Богословы выдвигали различные варианты ответа на этот вопрос.

Например, в некоторых раннехристианских учениях вопрос о существовании зла решался весьма элегантным образом: зло не есть нечто существующее, это — «прореха в существовании». Мыслители, разделявшие эту идею, рассматривали существование как качество, то есть то, что может быть присуще предмету в большей или меньшей степени, как справедливость или милосердие. И по аналогии с тем, как с недостатком справедливости возникает беззаконие, а с недостатком милосердия — жестокость, зло определялось как недостаток, неполнота существования.

Другое объяснение опирается на логический аргумент: творение не может быть равным Творцу. Ведь если бы мир был бы таким же совершенным, как создавший его Бог, они были бы тождественны. Поэтому тварный мир неизбежно должен быть несовершенным. И, будучи всеблагим существом, Бог создал наилучший из всех возможных миров. Так, в частности, рассуждал немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц (1646–1716).

Одним из наиболее сильных считается аргумент о свободе воли. Сотворив человека, Бог дал ему свободу выбора следовать его заветам или нет. Ослушавшись Творца и вкусив запретного плода, человек закрепил за всеми представителями своего рода греховное начало, которое и является причиной и источником зла.

В некоторых апокрифических произведениях и в толкованиях Пятикнижия в роли искусителя, склонившего Адама к греху, выступает падший ангел. И поскольку грехопадению человека предшествует грехопадение ангелов, первопричиной зла оказывается именно это событие. Что касается его трактовки в христианской традиции, то здесь главенствует доктрина, восходящая к отцам Церкви, в частности к Блаженному Августину (354–430). Согласно этой доктрине, причиной грехопадения ангелов стала гордыня.

Авторы исследования сосредоточиваются на менее известной идее, связывающей грехопадение ангелов с завистью к человеку. Интерес авторов мотивирован работами итальянского ориенталиста и теолога Людовико Мараччи (1612–1700), который утверждал, что такая трактовка встречается и в христианской, и в раввинистической, и в мусульманской богословских традициях.

Утверждение Мараччи расходится с доминирующими доктринами иудаизма и ислама, согласно которым ангелы лишены свободы воли. В иудаизме в роли искусителя выступает ангел, действующий по поручению Бога, а в исламе — джинн, чья природа изначально не совпадает с ангельской.

Исходя из этого расхождения, авторы провели историко-текстуальное расследование, цель которого — прояснить возможные основания идей Людовико Мараччи.

«Корреляция отмеченных идей в богословских текстах указывает на возможные точки соприкосновения интеллектуальных полей христианской, мусульманской и иудейской традиций, что может быть востребовано в рамках дальнейшего расширения между ними теолого-философского диалога», — подчеркнул Григорий Консон.

Исследование состоит из трех частей. В первой авторы обращаются к фрагментам текстов иудейской традиции, где обсуждается тема грехопадения ангелов.

«Пирке рабби Элиезера» («Главы раввина Элиезера») в латинском переводе Виллема Ворстиуса (1644). Оригинал датируется приблизительно IX веком. «Берешит рабба раббати» («Обширнейшее исследование о Сотворении») — по фрагментам, цитируемым в Pugio fidei («Кинжал веры») Раймунда Мартина (1215–1284). Оригинал, предположительно относящийся ко второй половине XI века, был обнаружен лишь в 1840 году. «Санхедрин» («Верховный суд») — по фрагментам, цитируемым в «Книге Бытия с талмудическими комментариями» (Genesis: With a Talmudic Commentary) Пауля Исаака Гершона (1883), в книге «Сокрытие Эсфири и открытие ее истории» (Veiling Esther, Unveiling Her Story) Адама Сильверстейна (2018), в примечаниях к английскому переводу «Пирке рабби Элиезера» Джеральда Фридлендера (1916).

Оригинальный текст составлен в V–VI веках и входит в Мишну — древнейшую часть Талмуда.

«Шаббат» («Отдых») — по фрагментам, цитируемым в статье «Псалом 8 как частный случай «встроенного» еврейского комментария» (Psalm 8 as a Case Study in ‘Embedded’ Jewish Commentary) Алана Купера (2023). «Бемибдар рабба» («Обширное исследование того, что было в пустыне») в немецком переводе Августа Вюнше (1885). Оригинал, известный по крайней мере с XIII века, представляет собой комментарий к Книге чисел и относится к проповедническим сочинениям и толкованиям Пятикнижия. «Хроники Иерахмеила» в английском переводе Мозеса Гастера (1899). Оригинал, составленный в XIII в., представляет собой летопись-компиляцию, описывающую события от сотворения мира до Маккавейских войн. «Ниццахон» («Победа») — по латинскому переводу фрагмента из этого трактата, приведенного в сочинении Tela ignea Satanae («Огненные стрелы Сатаны») протестантского автора Иоганна Вагензейля (1681).

На некоторые из перечисленных текстов ссылается Людовико Мараччи, прочие найдены авторами — Лупандиным и Консоном. Проанализировав эти тексты, авторы исследования выделили ряд повторяющихся мотивов:

совещание Бога с ангелами перед сотворением Адама; скептицизм ангелов в отношении этого замысла; гнев Всевышнего, направленный на ангелов, не приветствующих сотворение человека; превосходство человека над ангелами; отказ некоторых ангелов (или одного из них) поклониться Адаму; зависть некоторых ангелов (или одного из них) к людям и злоумышление против них и т. д.

Эти устойчивые сюжетные элементы складываются в нарратив, указывающий в качестве причины грехопадения ангелов их зависть к первому человеку — Адаму.

Далее, во второй части исследования авторы указывают на аналогичные сюжетные элементы в сурах Корана, комментарии к которым они обнаружили в «Опровержении Корана» Людовико Мараччи (Refutatio Alcorani, 1698):

Сура 2, аяты 30-34; Сура 7, аяты 10-18; Сура 15, аяты 26-41; Сура 17, аяты 61-64; Сура 18, аяты 50-53; Сура 20, аяты 116-117; Сура 38, аяты 71-85.

В своих комментариях Мараччи утверждает, что рассказ о поклонении ангелов Адаму, изложенный в этих сурах, заимствован из Талмуда. Как показывают авторы исследования, мотивы, выявленные в переводах и комментариях иудейских источников (совещание Бога с ангелами, способность человека, в отличие от ангелов, давать имена творениям, поклонение ангелов человеку, отказ одного из духов поклониться «низшему» созданию), также фигурируют в указанных сурах, за исключением некоторых деталей.

«Однако точку зрения Мараччи, что повествования о грехопадении ангелов (джиннов) в Коране заимствованы из Талмуда, мы не разделяем. Скорее, речь идет о корреляции отдельных идей», — говорит Иван Лупандин, доцент Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ.

Похожий сюжет возникает в межзаветных и апокрифических текстах, соответствующие фрагменты которых авторы рассматривают в своем исследовании:

Латинская версия апокрифа «Житие Адама и Евы» — по изданию Вильгельма Мейера (1878), составленному по манускриптам IX–XII веков. Предположительно, эта версия основана на утраченном греческом тексте, который был записан в III–IV веках нашей эры. Некоторые исследователи полагают, что у этого греческого текста также был первоисточник, написанный на древнееврейском языке в I веке нашей эры. «Пещера сокровищ» — по фрагментам русского перевода отечественного исследователя Сергея Минова (2015). Оригинал на сирийском языке предположительно создан в VI веке. «Похвала святому архангелу Михаилу» — по английскому переводу Уоллеса Баджа (1915). Оригинал, написанный на коптском языке, традиционно приписывается патриарху Александрийскому Феодосию I (ок. 535–567).

В этих трех текстах описывается, как после сотворения Адама ангелы пришли ему поклониться. Но ангел, называемый главой ангельского чина, или Сатанаилом, или Мастемой, отказался поклониться творению, которое он считал ниже себя. За это его лишили ангельской славы и низвергли с небес вместе с его воинством.

Признавая «некое основание истины» в рассказе о поклонении ангелов Адаму, изложенном в коранических текстах и Талмуде, Людовико Мараччи ссылается на христианских богословов, которые трактовали причину грехопадения ангелов как зависть к Новому Адаму — Иисусу Христу. Так, на завершающем этапе своего исследования Григорий Консон и Иван Лупандин сосредоточиваются на поиске и анализе текстов христианских богословов, о которых говорит Мараччи.

К их числу относится известный испанский философ, юрист, член ордена иезуитов Франсиско Суарес. В своем комментарии к учению об ангелах Фомы Аквинского (Opera omnia. Tomus secundus, complectens commentaria ac disputationes in Primam partem D. Thomae de Deo effetore creaturarum omnium, in tres praecipuos tractatus distributa, quorum primus de angelis. 1856) Суарес рассматривает идеи авторитетных богословов относительно грехопадения ангелов.

В частности, речь идет о версии, согласно которой причиной грехопадения Люцифера стала ревность к человеческой природе Христа. Ведь Люцифер считал, что ангельская природа превосходит человеческую, а потому она достойнее ипостасного соединения со вторым Лицом Троицы. Испанский мыслитель приходит к выводу, что эту трактовку причины грехопадения ангелов невозможно вполне обосновать, опираясь на авторитет Писания, отцов Церкви или логические рассуждения, тем не менее именно она кажется ему наиболее вероятной.

Суарес упоминает ряд других католических богословов, разделявших схожую точку зрения. Консону и Лупандину удалось найти подтверждение слов Суареса в следующий текстах:

«Наставления в естественной и христианской философии» Жана Вигьера, профессора теологии Тулузского университета (Institutiones ad naturalem et Chrisianam philosophiam, maxime vero ad scholacticam theologiam. 1571). Комментарии к Посланиям Апостола Павла Амвросия Катарина, епископа Минори (In omnes Divi Pauli Apostoli, et alias septem canonicas epistolas R. P. Fratris Ambrosii Catharini Politi Senensis, Episcopi Minoriensis, commentaria. 1566.). Толкования давидовых Псалмов Хайме Переса де Валенсия, викарного епископа Валенсии (Doctissimo et plane divinae expanationes in centum et quinquaginta Psalmos Davidicos, 1581) Труды Джакомо Накьянте, епископа Кьоджи (Iacobi Naclananti Clugiensis Episcopi operum tomus primus, 1567). Комментарии к первой части «Суммы теологии» Фомы Аквинского Луиса де Молины, профессора теологии в университетах Эворы и Мадрида (Commentaria in Priam Divi Thomae partem, 1602). «Книга ангелов» каталанского богослова Франсеска Эшимениса (Llibre dels Angels, 1494).

В указанных фрагментах формулируется общая для всех них идея: грехопадение ангелов произошло из-за того, что ангелы исполнились завистью к человеческой природе, соединяющейся с божественной природой Христа, поскольку сами желали ипостасного единства с Христом.

Несмотря на некоторые отличия, эта неканоническая трактовка грехопадения ангелов, встречающаяся у ряда католических богословов, близка трактовкам, выявленным в талмудической, коранической и апокрифической литературе. На основании отмеченного сходства авторы исследования делают вывод о наличии смысловых корреляций между рассматриваемыми религиозными традициями.

«Что касается Суареса, то в трактате «О Боговоплощении» он утверждает, что причиной Боговоплощения было грехопадение Адама. Таким образом, грехопадение ангелов, которое предшествовало грехопадению Адама, не могло быть обусловлено завистью к ипостасному единству с человеческой природой. Возможно, взгляды Суареса претерпели некоторое изменение. Этот вопрос требует дальнейшего изучения», — отмечает доцент УНЦ ГСН Иван Лупандин.

Учебно-научный центр гуманитарных и социальных наук основан в 1998 году. Основная задача подразделения — обеспечивать высокий уровень гуманитарного образования выпускников МФТИ. С конца апреля 2022 года центр возглавляет доктор искусствоведения, доктор культурологии, профессор Григорий Рафаэльевич Консон.