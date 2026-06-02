Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1560-й день войны

Минобороны РФ 1 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК). В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Fire Point», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе «Харьковскому государственному авиационному предприятию», и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по «Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях».

В ночь на 2 июня армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по городам Украины, гражданским и военным объектам. Украинская сторона пишет о значительном ущербе и множестве жертв. Генштаб ВСУ сообщает, что ночью российские военные выпустили по Украине 73 ракеты (8 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон», 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет «Калибр») и 656 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 40 ракет и 602 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 33 ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. В Киеве погибли по меньшей мере шесть человек, 65 получили ранения. В Днепре не менее 12 погибших, около 40 раненых. В Харькове пострадали 10 человек. Среди убитых и раненых есть дети.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Писаревки, Пушкаревки, Хотени, Спасского, Великой Рыбицы и Иволжанского Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Подлимана, Маяков, Пришиба, Пискуновки и Красного Лимана. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Хамви», восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Кирово и Григоровки. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда РСЗО «Химарс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 154703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29581 танк и другие боевые бронированные машины, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35183 орудия полевой артиллерии и миномета, 63177 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.