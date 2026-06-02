В США проходит четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном

В госдепартаменте США начался четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне.

По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», ливанская делегация добивается всеобъемлющего прекращения огня, полагая, что шансы на его достижение выросли после вчерашних событий. На повестке также: вывод израильских войск, освобождение заключенных, восстановление Ливана и возвращение вынужденных переселенцев в их дома.