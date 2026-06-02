Госсекретарь США — Иран впервые согласился обсуждать свою ядерную программу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 2 июня, на слушаниях в Сенатском комитете по иностранным делам, что Иран согласился вести переговоры по отдельным аспектам своей ядерной программы, которые ранее категорически отказывался обсуждать. Вместе с тем Рубио предупредил, что это не гарантирует заключения соглашения об окончании американо-израильской войны против Ирана.

Рубио также заявил, что открытие Ормузского пролива является первым и обязательным условием любых переговоров с Тегераном. «Иран должен четко объявить об открытии Ормузского пролива», – заявил Рубио, добавив, что снятие санкций в обмен на это не предусмотрено, так как любые послабления должны быть обусловлены конкретными шагами иранской стороны.