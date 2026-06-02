 

Минцифры выпустит методичку «Как выявить пользователя VPN дома и на работе»

02.06.2026, 18:18, Разное
Министерство цифрового развития анонсировало публикацию иллюстрированного пособия, которое поможет неравнодушным гражданам распознавать пользователей запрещённых средств обхода блокировок. Инициатива направлена на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к цифровому инакомыслию. В ведомстве подчеркнули, что методичка будет распространяться бесплатно через портал «Госуслуги» и в печатном виде в отделениях МФЦ.

Согласно анонсу, пособие содержит перечень поведенческих маркеров, позволяющих вычислить VPN-пользователя без специального оборудования. В число подозрительных признаков вошли: неоправданно довольное выражение лица при просмотре новостей, исчезновение сотрудника в туалет с телефоном чаще трёх раз за рабочий день, а также наличие в речи слов «а вот в YouTube» и ностальгических интонаций при упоминании заблокированных соцсетей.

Отдельная глава посвящена методам профилактической работы с коллегами и членами семьи – от доверительной беседы до установки сертифицированного родительского контроля на устройства супруга. Авторы методички также рекомендуют обращать внимание на подозрительно высокий уровень эрудиции собеседника, поскольку он может свидетельствовать о несанкционированном доступе к зарубежным источникам.

«Мы должны признать, что враг уже не за околицей, а в соседнем кресле, – заявила руководитель управления цифровой гигиены Минцифры Ангелина Бранд. – Методичка научит вас отличать безобидного коллегу, который просто задумался, от злоумышленника, который в мыслях уже преодолел запрет и подключился к вражескому серверу. Бдительность каждого – залог здоровья всего интернета».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

