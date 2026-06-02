Axios: Трамп перестал злиться на Израиль после того как у члена Нобелевского комитета взорвался в руках мобильный телефон

Президент США Дональд Трамп сменил гнев на милость в отношении Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает американское издание Axios, ссылаясь сразу на четыре источника в Белом доме. По совпадению это произошло после того как член Нобелевского комитета Якоб Эрикссон был госпитализирован после взрыва мобильного телефона во время разговора.

Телефон Эрикссона взорвался через полтора часа после скандального разговора Трампа с Нетаньяху, в котором первый применял нецензурную лексику и ругал своего партнёра за продолжающийся захват ливанских территорий. Член комитета, ранее утверждавший, что американский президент «никогда и ни за что» не получит премию мира, получил звонок с неизвестного номера – согласно записи, которой располагает норвежская полиция, звонивший сказал: «Поступки говорят о большем, чем слова – не так ли, ублюдок?». Он также назвал норвежца «сукиным сыном, который отправится в ад», после чего прогремел взрыв.

Сам Трамп категорически отверг причастность к инциденту и выразил надежду на то, что «о господине Эрикссоне теперь надлежащим образом позаботятся еврейские врачи в клинике». В свою очередь пресс-секретарь полиции Осло Лейф Исаксен сообщил, что следователи «пока придерживаются основной и первоначальной версии», согласно которой это был обычный взрыв перегревшегося аккумулятора в смартфоне Samsung.

