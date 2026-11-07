The Washington Post — губернатор Флориды готов баллотироваться на пост президента

Губернатор Флориды Рон Десантис планирует баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2028 году. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника.

Десантис опровергает это сообщение в своем заявлении на X.

«Washington Post выдумывает это на пустом месте. Я ни с кем не связывался по поводу участия в выборах. Это всего лишь очередная жалкая попытка привлечь внимание. Разумеется, с использованием анонимных источников!» – пишет он.