 

The Washington Post — губернатор Флориды готов баллотироваться на пост президента

07.11.2026, 11:18, Разное
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Губернатор Флориды Рон Десантис планирует баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2028 году. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника.

Десантис опровергает это сообщение в своем заявлении на X.

«Washington Post выдумывает это на пустом месте. Я ни с кем не связывался по поводу участия в выборах. Это всего лишь очередная жалкая попытка привлечь внимание. Разумеется, с использованием анонимных источников!» – пишет он.

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