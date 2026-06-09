 

The Insider — при взрыве автомобиля в Подмосковье погиб генерал ГРАУ Дамир Давыдов

09.06.2026, 20:05, Разное
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Издание The Insider называет имя мужчины, погибшего ранним утром 9 июня при взрыве автомобиля BMW в подмосковной Балашихе. Это генерал-лейтенант Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Дамир Давыдов.

Он возглавлял управление поставок ракет и боеприпасов ГРАУ, отвечая и за снабжение снарядами воюющих против Украины частей. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля. Согласно The Insider, речь идет об операции Службы безопасности Украины.

Давыдов родился в 1969 году в закрытом городе Пенза-19 (Заречный). Его отец работал на производственном объединении «Старт», выпускавшем ядерные ракеты. Давыдов получил военно-техническое образование и является автором нескольких патентов в области ракетных двигателей и артиллерийских боеприпасов.

Отметим, что в районе, где произошел взрыв, проживают в основном военные. В апреле 2025 года в нескольких сотнях метров от места гибели Давыдова был убит заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.


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