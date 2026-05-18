 

Суд обязал налоговую службу Испании вернуть Шакире 60 млн евро

18.05.2026, 17:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Национальный суд Испании встал на сторону певицы Шакиры в многолетнем споре и обязал налоговую службу вернуть ей около 60 миллионов евро с процентами, пишет издание El Progreso.

Суд признал незаконными начисления и штрафы за 2011 год, установив, что налоговая служба не смогла доказать налоговое резидентство певицы в Испании: по данным самого ведомства, Шакира провела в стране 163 дня – меньше необходимых по закону 183 дней. В 2011 году у певицы не было в Испании ни дома, ни детей, а ее бизнес и основная деятельность, мировое турне из 120 концертов в 37 странах, были сосредоточены за пределами страны.

«После более чем восьми лет жестокой публичной травли, кампаний по уничтожению моей репутации и бессонных ночей суд наконец расставил все по местам. Мошенничества не было, и сама налоговая служба так и не смогла доказать обратное», – сказала Шакира. Тяжба длилась восемь лет; решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.05 / Гравитационные волны резко ограничили число первичных черных дыр

18.05 / После нового эфира Владимира Соловьёва пришлось признать допустимыми для употребления в СМИ ещё 6 матерных слов

18.05 / VK Music вводит посекундную тарификацию песен на иностранных языках

18.05 / Необычный велофонарь Hi-Tail выглядит как световой меч джедая

18.05 / Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

18.05 / Непальский гид побил собственный мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз

18.05 / Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

18.05 / «Произошла чудовищная ошибка» — РФ атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз

18.05 / «Метро рыли без мысли о будущем»: Беглов раскритиковал ленинградских большевиков

18.05 / Дантисты-неандертальцы умели лечить зубы при помощи каменных сверел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике