Суд обязал налоговую службу Испании вернуть Шакире 60 млн евро

Национальный суд Испании встал на сторону певицы Шакиры в многолетнем споре и обязал налоговую службу вернуть ей около 60 миллионов евро с процентами, пишет издание El Progreso.

Суд признал незаконными начисления и штрафы за 2011 год, установив, что налоговая служба не смогла доказать налоговое резидентство певицы в Испании: по данным самого ведомства, Шакира провела в стране 163 дня – меньше необходимых по закону 183 дней. В 2011 году у певицы не было в Испании ни дома, ни детей, а ее бизнес и основная деятельность, мировое турне из 120 концертов в 37 странах, были сосредоточены за пределами страны.

«После более чем восьми лет жестокой публичной травли, кампаний по уничтожению моей репутации и бессонных ночей суд наконец расставил все по местам. Мошенничества не было, и сама налоговая служба так и не смогла доказать обратное», – сказала Шакира. Тяжба длилась восемь лет; решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.