 

Соратник премьер-министра Испании признан главарем преступной группировки и отправлен в тюрьму

23.06.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный суд Испании вынес приговор по делу бывшего министра транспорта и бывшего секретаря Социалистической партии Хосе Луиса Абалоса. Политик признан виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением и приговорен к 24 годам и трем месяцам тюрьмы.

Согласно вердикту, Абалос брал взятки при распределении правительственных контрактов, в частности – при закупке масок во время пандемии коронавируса, а также использовании своего положения в преступных целях. Суд называет его главарем преступной группировки, поскольку он действовал не один. отмечает DW.

Взятки политик-социалист, считавшийся правой рукой антиизраильского главы правительства Педро Санчеса, брал не только деньгами, но и квартирами. Он также получал зарплату за подставное лицо и устроил свою любовнице на высокооплачиваемую государственную службу, где она только получала зарплату.

Вердикт стал еще одним свидетельством процветающей в Социалистической партии Испании коррупции. Несколько дней назад Бегонии Гомес, супруге социалистического премьер-министра Педро Санчеса, был запрещен выезд из страны. Она обвиняется в коррупции, растрате, злоупотреблении влиянием и общественными фондами.

В общей сложности против лидеров социалистов ведется 15 уголовных дел. Оппозиция заявляет, что Санчес несет политическую ответственность за коррупцию, требуя отставки его правительства и проведения досрочных выборов


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.06 / СМИ — мать телеведущей Саванны Гатри, похищенная в конце января, мертва

23.06 / Метакристаллические панели помогут радиоволнам огибать препятствия

23.06 / Палеонтологи обнаружили древнейший пример материнской заботы у моллюсков

23.06 / Сиднейский суд отверг основную улику по делу об угрозах убийства израильтянина

23.06 / Глава ГАИ призвал водителей чаще превышать скорость

23.06 / Ученые научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени

23.06 / Лесной паук создал «баллисту» для охоты на муравьев 

23.06 / «Новые люди» предложили запретить доступ в Интернет гражданам моложе 35 лет

23.06 / Стресс обострил зрение и ускорил принятие решений у шмелей

23.06 / Легендарный Commodore вернулся в виде телефона-раскладушки Callback 8020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике