Сонливость или первые симптомы деменции? Учёные выяснили, о чём может говорить дневной сон

Привычка вздремнуть после обеда кажется совершенно безобидной. Однако исследование американских учёных показало, что у пожилых людей частый дневной сон может быть связан с повышенным риском развития деменции. Особенно заметной эта связь оказалась у тех, кто регулярно засыпает днём непреднамеренно.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 995 американцев старше 65 лет. На момент начала исследования ни у одного из участников не было признаков возможной или вероятной деменции. Все они рассказали о своих привычках, связанных с дневным сном, после чего исследователи наблюдали за изменениями их когнитивного здоровья.

За период наблюдения, медианная продолжительность которого составила пять лет, у 417 участников (41,9%) появились признаки возможной или вероятной деменции. Исследователи сопоставили эти результаты с привычками дневного сна, учитывая возраст, пол, образование, состояние здоровья, продолжительность ночного сна и другие факторы, которые могли повлиять на выводы.

Выяснилось, что у людей, которые спали днём ежедневно или почти ежедневно, частота развития деменции была на 48% выше, чем у тех, кто практически никогда не устраивал дневной отдых. У участников, которые засыпали непреднамеренно, этот показатель был выше на 39%.

Неожиданной оказалась и связь с продолжительностью сна. У людей, которые обычно дремали не более 30 минут, частота развития деменции была на 40% выше по сравнению с теми, кто не спал днём. При этом для более продолжительного дневного сна статистически значимой связи после учёта остальных факторов обнаружить не удалось.

Частый, непреднамеренный и короткий дневной сон также оказался связан с повышенным риском ухудшения памяти в течение периода наблюдения.

Однако эти результаты не означают, что дневной сон повреждает мозг или вызывает деменцию. Исследование было наблюдательным: учёные обнаружили статистическую связь, но не установили, какое явление служит причиной другого.

Вполне возможно, что всё происходит наоборот. Изменения в мозге, которые впоследствии приводят к ухудшению памяти и других когнитивных функций, могут одновременно усиливать потребность во сне. В таком случае частая дневная сонливость становится не причиной заболевания, а одним из его ранних признаков.

Существует и другое объяснение. Пожилые люди могут чаще спать днём из-за плохого ночного отдыха. При этом дневной сон сам способен нарушать последующий ночной сон, создавая сложную взаимосвязь. Чтобы учесть такое влияние, исследователи отдельно рассмотрели продолжительность ночного сна, дневную сонливость и риск апноэ — остановок дыхания во время сна. Даже после этих поправок связь между некоторыми особенностями дневного сна и деменцией сохранялась.

Авторы подчёркивают, что прежние исследования давали противоречивые результаты. Одни обнаруживали связь дневного сна с ухудшением когнитивных функций, другие не находили убедительных подтверждений. Поэтому пока нельзя утверждать, что отказ от дневного сна способен снизить вероятность развития деменции.

Тем не менее полученные результаты могут оказаться полезными для раннего выявления людей с повышенным риском заболевания. Если дальнейшие исследования подтвердят, что дневной сон непосредственно влияет на развитие деменции, изменение привычек сна потенциально может стать одним из способов профилактики. Если же окажется, что сонливость лишь отражает уже происходящие изменения в мозге, она всё равно может служить дополнительным предупреждающим признаком.