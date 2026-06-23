СМИ — мать телеведущей Саванны Гатри, похищенная в конце января, мертва

Похитители 84-летней Нэнси Гатри, матери телеведущей NBC Саванны Гатри, еще в феврале сообщили, что она умерла. Об этом рассказывает телеканал CNN со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Женщина пропала в конце января. В первой переданной ими записке похитители требовали многомилионный выкуп. Во второй говорилось, что она умерла. «Мы этого не хотели», — сообщили злоумышленники. Полиция считает оба обращения подлинными.

Нэнси Гатри, нуждающаяся медикаментах на постоянной основе, была похищена из своего дома в аризонском Тусоне. Поиски ни к чему не привели. В конце февраля семья сообщила о повышении до миллиона долларов вознаграждения за информацию о ней.

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