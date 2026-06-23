 

Сладкая жевательная резинка сделала свекольный сок еще полезнее для здоровья

23.06.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Корни растений всасывают нитраты (соли азотной кислоты) из почвы. Эти соединения — жизненно необходимый им для роста и развития естественный источник азота. Если нитратов в почве слишком много, они накапливаются в растениях. Особенно склонны к накоплению нитратов зеленые листовые овощи (шпинат, кейл, руккола и так далее), а также свекла.
 
Человеку нитраты в умеренных количествах тоже жизненно необходимы. Наш организм частично производит эти вещества сам, но большая их часть поступает с пищей. Нитраты концентрируются в слюнных железах и непрерывно выделяются ими в полость рта.
 
Обитающие во рту бактерии с помощью фермента нитратредуктазы преобразуют нитраты в более биологически доступные вещества — нитриты, которые при проглатывании слюны попадают в желудок. В его кислой среде нитриты разлагаются с выделением оксида азота, который всасывается в кровь.
 
Оксид азота, в свою очередь, участвует во множестве физиологических процессов в организме. Одна из его основных функций — расслабление гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов, из-за чего те расширяются, что облегчает кровоток и снижает артериальное давление.
 
Существует гипотеза, согласно которой на эффективность превращения нитратов в нитриты во рту влияет уровень кислотности слюны. Ранее группа исследователей из Школы сердечно-сосудистой и метаболической медицины и наук Королевского колледжа Лондона обнаружила, что сочетание грейпфрутового сока со свекольным соком снижает кислотность слюны и подавляет превращение нитратов в нитриты.
 
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в British Journal of Clinical Pharmacology, ученые решили экспериментально проверить, будет ли противоположное действие — повышение кислотности слюны — способствовать превращению нитратов в нитриты. Для этого использовали жевательную резинку, содержащую сахар. Дело в том, что сахар, попадая в полость рта, становится питательной средой для обитающих там бактерий. Они начинают активно перерабатывать его, выделяя органические кислоты, и кислотно-щелочной баланс (уровень pH) снижается, то есть кислотность в полости рта растет.
 
Во время исследования 14 здоровых добровольцев случайным образом разделили на две группы. В течение трех-шести часов после употребления 70 миллилитров богатого нитратами свекольного сока одна группа жевала жевательную резинку с сахаром, а другая — жевательную резинку без сахара. Спустя несколько дней эксперимент повторили, но на этот раз каждая из групп жевала другую резинку, чем в первый раз.
 
На протяжении всего исследования у участников брали на анализ образцы крови и слюны, а также измеряли им артериальное давление. В результате ученые установили: у людей, жевавших резинку с сахаром, уровень pH слюны снижался на 1,4 единицы по сравнению с теми, кто жевал резинку без сахара, то есть кислотность слюны возрастала. Этот эффект сопровождался увеличением выработки нитритов в слюне (в среднем на 45%) и ростом концентрации нитритов в плазме крови — в среднем на 25%.
 
При этом показатели систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) артериального давления снизились на 2,7 и 1,9 миллиметра ртутного столба соответственно. Эффект был кратковременным и длился несколько часов.
 
Авторы научной работы подчеркнули, что не предлагают людям, борющимся с гипертонией, регулярно жевать сладкую жевательную резинку, поскольку это вредно для зубов и кардиометаболического здоровья. Тем не менее это открытие может быть полезно для спортсменов, которые используют свекольный сок для повышения своих результатов, предположили исследователи.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.06 / Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции

23.06 / Гаджет для путешественников Aironox Go погладит одежду за считанные минуты

23.06 / Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта

23.06 / Мамдани отказался брать назад слова, ставшие основанием для обвинений в антисемитизме

23.06 / Сбербанк разрешит оплату опухшим лицом

23.06 / Каспийское море стало меньше на одну Сицилию, но неизвестно почему

23.06 / Пентагон переходит к массовому производству беспилотных систем

23.06 / СМИ — мать телеведущей Саванны Гатри, похищенная в конце января, мертва

23.06 / Метакристаллические панели помогут радиоволнам огибать препятствия

23.06 / Палеонтологи обнаружили древнейший пример материнской заботы у моллюсков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике