Сидя или стоя: оказалось, что ответ зависит от здоровья мужчины

Мужчинам лучше мочиться сидя или стоя? На первый взгляд, разница кажется несущественной, однако некоторые исследования указывают, что положение тела может влиять на скорость мочеиспускания и полноту опорожнения мочевого пузыря. Чтобы разобраться в этом вопросе, учёные провели эксперимент, в котором одни и те же мужчины посещали туалет в обеих позах.

В исследовании приняли участие 52 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 39 лет. Каждый из них мочился как сидя, так и стоя, причём последовательность определялась случайным образом. Между испытаниями проходило не менее суток. Исследователи измеряли максимальную скорость потока мочи и её общий объём.

Результаты оказались практически одинаковыми. Ни скорость потока, ни количество выделенной мочи существенно не зависели от положения тела. Единственное обнаруженное различие заключалось в том, что стоя мужчины немного дольше достигали максимальной скорости потока. Хотя эта разница была статистически значимой, на неё частично повлиял результат одного участника. По мнению авторов, практического значения она, скорее всего, не имеет.

Однако эти выводы относятся именно к здоровым молодым мужчинам. С возрастом ситуация может меняться. После 50 лет у многих мужчин увеличивается предстательная железа, которая способна сдавливать мочеиспускательный канал. Из-за этого струя становится слабее, а для полного опорожнения мочевого пузыря иногда приходится прилагать дополнительные усилия.

Существует предположение, что положение сидя помогает расслабить мышцы тазового дна и облегчить мочеиспускание. В 2014 году учёные объединили результаты 11 исследований и обнаружили, что у мужчин с нарушениями мочеиспускания положение сидя действительно было связано с более полным опорожнением мочевого пузыря. У здоровых участников такой разницы не наблюдалось.

Впрочем, данные пока остаются противоречивыми. Некоторые исследования указывают, что у мужчин младше 50 лет мочеиспускание сидя может сопровождаться более частым подтеканием мочи уже после посещения туалета. Кроме того, большинство предыдущих экспериментов проводилось с небольшим количеством участников, а порядок смены поз не всегда определялся случайным образом.

Интересно, что выбор положения зависит не только от физиологии, но и от культурных привычек. Международный опрос 2023 года, охвативший более 7000 мужчин, показал заметные различия между странами. В США сидя мочатся примерно 10% мужчин, тогда как в Германии — около 40%. При этом в некоторых культурах такая привычка до сих пор становится поводом для насмешек.

Опрос почти 200 мужчин, проведённый в 2020 году, также выявил любопытную закономерность: предпочитавшие мочиться сидя чаще сообщали о проблемах с мочевыводящими путями. Но это не означает, что положение сидя вызывает нарушения. Возможно, мужчины выбирали его именно потому, что уже испытывали трудности.

Авторы нового исследования подчёркивают, что отсутствие статистически значимых различий ещё не доказывает полной физиологической равноценности двух положений. Тем не менее полученные результаты показывают, что для здоровых молодых мужчин выбор позы, вероятно, не имеет существенного медицинского значения.

При наличии проблем с мочеиспусканием положение сидя может оказаться удобнее и потенциально полезнее, хотя для уверенных выводов необходимы дополнительные исследования. А здоровым мужчинам, судя по имеющимся данным, можно ориентироваться прежде всего на собственные привычки и комфорт.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neurourology and Urodynamics.