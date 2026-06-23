 

Сиднейский суд отверг основную улику по делу об угрозах убийства израильтянина

23.06.2026, 11:15, Разное
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Судья окружного суда Сиднея Майкл Макхью, ведущий процесс против медиков-мусульман, угрожавших убийством пациенту-израильтянину, отказался принимать к рассмотрению главную улику – записанное пострадавшим видео.

Он согласился с адвокатами Ахмада Рашада Надира и Сары Абу Лебды, что сделанное Максом Вейфером видео нарушает законы штата Новый Южный Уэльс, запрещающего запись частных разговоров. «Я убежден, что это свидетельство должно быть исключено из делопроизводства», – заявил он.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. На записи мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. «Я посылаю израильтян в ад», – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

В дальнейшем к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. Она заявляет, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. «Я их не лечу, а убиваю», – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал тогда заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. «Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона», – заявил он.


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