 

«Северный поток-3» пройдёт по тоннелю, который соединит Чукотку и Аляску

09.06.2026, 16:00, Разное
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Газопровод «Северный поток-3» пройдёт по подводному тоннелю, который соединит Чукотку с Аляской – об этом заявили в «Газпроме». Его протяжённость составит порядка 100 км.

По замыслу инженеров тоннель проложат под Беринговым проливом, причём он будет включать не только трубопровод, но и скоростную велодорожку для сдачи норм ГТО сотрудниками корпорации.

«Такая география делает практически невозможным несанкционированный подрыв объекта украинскими беспилотниками», – рассказал источник.

В свою очередь Алексей Миллер подтвердил эти планы и заявил об «осторожной надежде» на их успешную реализацию.

«Берингов пролив – не Балтика, там айсберги, а не вражеские водолазы. Если же с трубой что-то случится, мы всегда сможем перепрофилировать туннель в самый северный в мире аквапарк», – пояснил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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