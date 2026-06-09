«Северный поток-3» пройдёт по тоннелю, который соединит Чукотку и Аляску

Газопровод «Северный поток-3» пройдёт по подводному тоннелю, который соединит Чукотку с Аляской – об этом заявили в «Газпроме». Его протяжённость составит порядка 100 км.

По замыслу инженеров тоннель проложат под Беринговым проливом, причём он будет включать не только трубопровод, но и скоростную велодорожку для сдачи норм ГТО сотрудниками корпорации.

«Такая география делает практически невозможным несанкционированный подрыв объекта украинскими беспилотниками», – рассказал источник.

В свою очередь Алексей Миллер подтвердил эти планы и заявил об «осторожной надежде» на их успешную реализацию.

«Берингов пролив – не Балтика, там айсберги, а не вражеские водолазы. Если же с трубой что-то случится, мы всегда сможем перепрофилировать туннель в самый северный в мире аквапарк», – пояснил он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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