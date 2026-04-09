Сервис Playerbase от Sony позволит добавлять свои образы в игры для PlayStation

Компания Sony запустила необычную инициативу под названием The Playerbase. Суть проекта — сканировать внешность реальных людей и переносить их образы в игры для консолей PlayStation. Звучит довольно смело, и для тех, кто всегда мечтал превратиться в причудливую человекоподобную версию Crash Bandicoot, это может оказаться уникальной возможностью.

Программа разворачивается постепенно. В рамках своеобразного конкурса Sony планирует разместить одного везучего поклонника внутри 7 версии Gran Turismo — правда, в урезанном виде. Победитель получит право на размещение своего лица в игре в качестве портрета персонажа, а также сможет разработать логотип и дизайн экстерьера автомобиля. Помимо этого, счастливчик отправится в Лос-Анджелес на полное сканирование тела, однако Sony не уточняет, как именно будут использованы полученные данные — в конце концов, это гоночный симулятор, где не так много моделей в полный рост.

Чтобы попасть в шорт-лист, фанатам предстоит пройти через традиционный процесс подачи заявки, видеоинтервью и другие формальности. Акция открыта для игроков из Южной и Северной Америки, Азии и Европы, Австралии и Южной Африки. Вопрос лишь в том, где Sony возьмет достаточно новых игр, в которых люди смогут использовать сканы своих лиц — компания не может похвастаться широким выбором собственных проектов на текущем поколении игровых приставок.

Источник — Sony