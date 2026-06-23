Сбербанк разрешит оплату опухшим лицом

Сбербанк объявил о расширении возможностей сервиса «Оплата улыбкой». Теперь оплатить покупки можно не только обычным лицом, но и лицом после пятничного корпоратива, новогодних каникул, майских праздников и встречи выпускников.

Как сообщили в банке, решение было принято после многочисленных обращений клиентов, которые жаловались, что система биометрии перестает узнавать их после трёх дней застолья.

Новая технология получила название «Оплата отёчностью». Искусственный интеллект будет учитывать мешки под глазами, характерный блеск взгляда, а также способность клиента фокусироваться на терминале дольше трёх секунд.

Разработчики утверждают, что система успешно распознаёт пользователей даже в самых сложных случаях – если клиент смог самостоятельно дойти до кассы и примерно указать лицом в сторону камеры, вероятность успешной оплаты составляет 99%.

Тестирование уже прошло успешно. Несколько участников эксперимента настолько изменились за праздничные выходные, что их не узнали родственники, коллеги и собственные смартфоны, однако платёжный терминал Сбера безошибочно списал деньги с нужного счёта.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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