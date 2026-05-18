Российские учёные научились выращивать новые холестериновые бляшки взамен удалённых

НИИ клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова добился прорыва в создании технологии регенерации холестериновых бляшек, утраченных в результате хирургических операций. Российская академия наук отмечает, что это самая доступная и эффективная регенеративная технология в мире.

Приоритет в открытии холестериновых бляшек принадлежит российским учёным. В 1913 году патологоанатомы Николай Аничков и Семён Халатов доказали связь высокого уровня холестерина с формированием бляшек, блокирующих ток крови по сосудам. Через 33 года после этого португальский хирург Жоао Сид душ Сантош впервые в мире удалил такую бляшку из поверхностной бедренной артерии и с тех пор бляшки начали удалять по всему миру, в том числе из крупных артерий, однако никто никогда не задумывался об их восстановлении.

«Регенерация холестериновых бляшек – перспективное направление в сосудистой медицине, направленное на экономию средств общественного здравоохранения. Регенерируя бляшки, мы не только достигаем фармакоэкономического эффекта, но и экономим ресурсы Социального фонда за счёт сокращения срока дожития пациента», – рассказал профессор НИИ им. Мясникова Анатолий Егоза.

Ключевым компонентом российской технологии стал отказ от применения статинов – препаратов, снижающих общий уровень холестерина. Для бо́льшего эффекта рекомендовано также отказаться от антикоагулянтов и антиагрегантов, таких как аспирин. Можно считать доказанным, что в этом случае примерно через три года удалённые бляшки полностью восстановятся.

При наличии достаточного финансирования учёные рассчитывают не позднее 2032 года найти технологию ускорения развития атеросклероза крупных и мелких артерий.

