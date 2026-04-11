 

«Российская газета» по ошибке опубликовала план по созданию «Прибалтийского федерального округа» в случае выхода США из НАТО

11.04.2026, 13:03, Разное
В ночь на 9 апреля на сайте «Российской газеты» была опубликована статья научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО имени Примакова РАН Ильи Крамника «Дорожная карта создания Прибалтийского федерального округа».

В ней военный эксперт заявляет, что «гарантийный срок Литвы, Латвии и Эстонии» и только добровольное присоединение к России позволит бывшим советским республикам сохранить свою независимость.

«Конечно, годы псевдонезависимости и идолопоклонства перед Западом сделали своё дело – из Риги, Вильны и Ревеля неизбежно пойдут эшелоны в Магадан, но зато регион очистится от скверны. Столицу придётся перенести в Нарву – это самый русский город округа», – пишет Крамник.

Уже через час после выхода публикации на неё обратил внимание министр иностранных дел Эстонии Мариус Цахкна. Политик сделал её репост у себя в X (бывший Twitter) и призвал соотечественников «готовиться к отражению агрессии». После этого «Российская газета» удалила статью и принесла читателям извинения за «преждевременное обнародование материала, который увидел свет из-за ошибки стажёра».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

