Профессор Йельского университета рассказал, как поймал Навального на списывании у Набиуллиной на экзамене

Профессор экономических наук и офицер ЦРУ в отставке Джон Паддингтон издал свои мемуары, в которых упомянул, как учились в Йельском университете Эльвиры Набиуллиной и Алексея Навального. По словам Паддингтона, Навальный «ужасно учился», за что и был отчислен спустя полгода, тогда как Набиуллина произвела на него огромное впечатление.

Как вспоминает Паддингтон, он выбрал Эльвиру Набиуллину для вербовки ещё в 2008 году, восхитившись её потенциалом, однако починовники в ЦРУ также зачислили в группу и молодого блогера.

«Знаете таких девочек в классе, которые пишут красивым почерком, всегда тянут руку первыми, и на которых можно спихнуть всю бумажную ерунду, которой лень заниматься? Это была именно она, – пишет американец. – Я помню многих студентов, но Эльвира была настоящим самородком. Одну из её курсовых работ я зачитывал знакомым из ФРС, которые не знали, что делать во время мирового финансового кризиса. Я сразу понял, что это актив, за который нужно держаться».

В то же время Навальный по словам Паддингтона был «ужасным студентом».

«Хуже него была только группа с украинкой со странной причёской и боксёром, который вообще не понимал, где находится. Он постоянно сидел в социальных сетях, писал там какие-то ужасные расистские вещи и всё время говорил, как хочет вернуться в Россию. Затем я заметил, как Эльвира передаёт ему шпаргалку на экзамене, и решил не спускать это с рук – он был отчислен в тот же день. Если бы ходил на мои лекции и работал на семинарах, как это делали его арабские одногруппники, всё могло бы быть иначе», – заключил профессор.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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