 

Профессор Йельского университета рассказал, как поймал Навального на списывании у Набиуллиной на экзамене

09.06.2026, 15:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Профессор экономических наук и офицер ЦРУ в отставке Джон Паддингтон издал свои мемуары, в которых упомянул, как учились в Йельском университете Эльвиры Набиуллиной и Алексея Навального. По словам Паддингтона, Навальный «ужасно учился», за что и был отчислен спустя полгода, тогда как Набиуллина произвела на него огромное впечатление.

Как вспоминает Паддингтон, он выбрал Эльвиру Набиуллину для вербовки ещё в 2008 году, восхитившись её потенциалом, однако починовники в ЦРУ также зачислили в группу и молодого блогера.

«Знаете таких девочек в классе, которые пишут красивым почерком, всегда тянут руку первыми, и на которых можно спихнуть всю бумажную ерунду, которой лень заниматься? Это была именно она, – пишет американец. – Я помню многих студентов, но Эльвира была настоящим самородком. Одну из её курсовых работ я зачитывал знакомым из ФРС, которые не знали, что делать во время мирового финансового кризиса. Я сразу понял, что это актив, за который нужно держаться».

В то же время Навальный по словам Паддингтона был «ужасным студентом».

«Хуже него была только группа с украинкой со странной причёской и боксёром, который вообще не понимал, где находится. Он постоянно сидел в социальных сетях, писал там какие-то ужасные расистские вещи и всё время говорил, как хочет вернуться в Россию. Затем я заметил, как Эльвира передаёт ему шпаргалку на экзамене, и решил не спускать это с рук – он был отчислен в тот же день. Если бы ходил на мои лекции и работал на семинарах, как это делали его арабские одногруппники, всё могло бы быть иначе», – заключил профессор.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.06 / Новая Зеландия запретила въезд в страну еще трем израильтянам

09.06 / The Insider — при взрыве автомобиля в Подмосковье погиб генерал ГРАУ Дамир Давыдов

09.06 / Еврокомиссия представила санкции против всех россиян, участвовавших в войне с Украиной

09.06 / Минцифры согласовало вход по биометрии на российские сайты

09.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1567-й день войны

09.06 / Парламент Венгрии проголосовал за сокращение зарплат министров и депутатов на десятки процентов

09.06 / Ученые нашли способ менять форму пылевой плазмы без прямого контакта

09.06 / Астрономы предложили новое объяснение загадочным объектам ранней Вселенной

09.06 / «Северный поток-3» пройдёт по тоннелю, который соединит Чукотку и Аляску

09.06 / На картине немецкого художника обнаружили следы послевоенного сокрытия нацистской символики 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике