Президенту Парагвая объявили импичмент и поместили его под арест

Президенту Парагвая Сантьяго Пенье объявлен импичмент, после чего он был помещен под домашний арест. Это произошло на фоне стремительно развивающегося политического и финансового кризиса, вызванного крахом банка Ueno на этой неделе.

47-летнего Пенью задержали в пятницу, 6 ноября, спустя всего несколько минут после того, как сенаторы, в том числе представители его партии, проголосовали за отстранение президента страны от должности.

Президент Парагвая собирался уйти в отставку сам, но его отставка не была одобрена, и теперь импичмент приведет к тому, что он лишится пожизненного места в сенате и неприкосновенности, которой пользуются бывшие президенты.

Кризис начался в начале этой недели. Центральный банк страны вмешался в деятельность банка Ueno — быстрорастущего цифрового банка, услугами которого пользовалась почти половина населения страны. Многие из этих людей ранее не имели доступа к банковским счетам.

Банк был экстренно закрыт из-за кризиса платежеспособности. В результате миллионы клиентов потеряли доступ к своим средствам, что спровоцировало громкий скандал, отмечает CNN.