После нового эфира Владимира Соловьёва пришлось признать допустимыми для употребления в СМИ ещё 6 матерных слов

Вышел обновлённый перечень лексики, допустимой к использованию в средствах массовой информации. Поводом для пересмотра нормативов послужил очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьёва, в ходе которого ведущий, по заключению экспертной комиссии, продемонстрировал «выдающееся владение русским языком во всём его эмоциональном диапазоне».

Ещё шесть слов и выражений, ранее относившихся к нецензурной брани, получили статус литературной нормы с пометкой «публицистическое усиление». Филологический совет при министерстве культуры сейчас готовит словарь, в котором каждый новообретённый термин будет сопровождаться контекстным примером из эфира.

Особую гордость лингвистов вызвало слово, обозначающее человека нетрадиционной сексуальной ориентации в сочетании с прилагательным, описывающим глубину морального падения оппонента. В то же время из-за исключительной глубины этого выражения оно признано допустимым исключительно в политических ток-шоу при обсуждении внешней политики недружественных стран.

