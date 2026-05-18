 

После нового эфира Владимира Соловьёва пришлось признать допустимыми для употребления в СМИ ещё 6 матерных слов

18.05.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Вышел обновлённый перечень лексики, допустимой к использованию в средствах массовой информации. Поводом для пересмотра нормативов послужил очередной выпуск авторской программы Владимира Соловьёва, в ходе которого ведущий, по заключению экспертной комиссии, продемонстрировал «выдающееся владение русским языком во всём его эмоциональном диапазоне».

Ещё шесть слов и выражений, ранее относившихся к нецензурной брани, получили статус литературной нормы с пометкой «публицистическое усиление». Филологический совет при министерстве культуры сейчас готовит словарь, в котором каждый новообретённый термин будет сопровождаться контекстным примером из эфира.

Особую гордость лингвистов вызвало слово, обозначающее человека нетрадиционной сексуальной ориентации в сочетании с прилагательным, описывающим глубину морального падения оппонента. В то же время из-за исключительной глубины этого выражения оно признано допустимым исключительно в политических ток-шоу при обсуждении внешней политики недружественных стран.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.05 / VK Music вводит посекундную тарификацию песен на иностранных языках

18.05 / Необычный велофонарь Hi-Tail выглядит как световой меч джедая

18.05 / Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

18.05 / Непальский гид побил собственный мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз

18.05 / Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

18.05 / «Произошла чудовищная ошибка» — РФ атаковала на подходе к Одессе китайский сухогруз

18.05 / «Метро рыли без мысли о будущем»: Беглов раскритиковал ленинградских большевиков

18.05 / Дантисты-неандертальцы умели лечить зубы при помощи каменных сверел

18.05 / Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

18.05 / В Беларуси начались совместные с Россией учения ядерных сил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике