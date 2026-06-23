 

Полиция Монреаля — гражданин Израиля Михаэль Моше Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции

23.06.2026, 8:15, Разное
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Полиция Монреаля сообщила, что житель Израиля Михаэль Моше Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции, которая ошибочно приняла его за террориста, устроившего стрельбу в районе Кот-де-Неж.

Несмотря на то, что Мизрахи получил крайне тяжелое ранение, он был оставлен на месте происшествия, где и скончался. Также в перестрелке погиб офицер полиции Мохамед Ламин Бенредуан.

По данным общественной радиостанции Radio Canada, ранее стрелок выложил в интернет манифест «инцелов» – радикального маскулинного движения.

Инцидент произошел 22 июня, в квартале, где расположены синагога, кошерный ресторан, супермаркет и «Бейт-ХАБАД».

Злоумышленник открыл стрельбу с крыши отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.


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