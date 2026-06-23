Полиция Монреаля — гражданин Израиля Михаэль Моше Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции
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Полиция Монреаля сообщила, что житель Израиля Михаэль Моше Мизрахи погиб от выстрела сотрудницы полиции, которая ошибочно приняла его за террориста, устроившего стрельбу в районе Кот-де-Неж.
Несмотря на то, что Мизрахи получил крайне тяжелое ранение, он был оставлен на месте происшествия, где и скончался. Также в перестрелке погиб офицер полиции Мохамед Ламин Бенредуан.
По данным общественной радиостанции Radio Canada, ранее стрелок выложил в интернет манифест «инцелов» – радикального маскулинного движения.
Инцидент произошел 22 июня, в квартале, где расположены синагога, кошерный ресторан, супермаркет и «Бейт-ХАБАД».
Злоумышленник открыл стрельбу с крыши отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
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