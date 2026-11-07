 

Почему давление подскакивает от стресса и может ли это стать проблемой

07.11.2026, 11:00, Разное
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Связь между нашими эмоциями и работой сердца прямая и мгновенная. Когда мы нервничаем, злимся или пугаемся, организм реагирует не на абстрактную проблему, а на физическую угрозу. Стресс запускает мощную гормональную реакцию, которая заставляет сосуды сжиматься, а сердце – работать на пределе, что приводит к резкому росту давления.

Механизм этого процесса отточен эволюцией и выглядит следующим образом:

Активация режима «бей или беги»: в ответ на стрессовый фактор мозг дает команду надпочечникам. Они мгновенно выбрасывают в кровь гормоны действия – адреналин и норадреналин. Спазм сосудов и учащение пульса: адреналин заставляет сердце биться быстрее и сильнее, чтобы перекачивать больше крови к мышцам. Одновременно с этим норадреналин дает команду сузить периферические кровеносные сосуды. Когда объем перекачиваемой крови растет, а просвет сосудов сужается, давление внутри системы резко подскакивает. Это нужно, чтобы снабдить мышцы кислородом для гипотетической драки или бегства. Включение кортизола: если стресс затягивается, в дело вступает кортизол – главный гормон долгосрочного стресса. Он удерживает сосуды в суженном состоянии дольше и повышает чувствительность стенок к адреналину. Кроме того, кортизол задерживает натрий и воду в организме, увеличивая общий объем циркулирующей крови.

Сам по себе кратковременный стресс не опасен – после того как угроза исчезает, парасимпатическая нервная система (наш внутренний тормоз) возвращает показатели в норму.

Проблема современного человека в хроническом стрессе. Когда тревога, дедлайны или бытовые конфликты длятся неделями, сосуды просто отвыкают расслабляться. Постоянное внутреннее напряжение повреждает нежную внутреннюю выстилку артерий, они теряют эластичность и становятся жесткими. Так временная защитная реакция на стресс превращается в хроническую болезнь – артериальную гипертензию.

Именно поэтому врачи кардиологи часто работают в связке с психотерапевтами. Без умения справляться с повседневным стрессом и вовремя расслаблять нервную систему даже самые сильные таблетки от давления будут давать лишь временный эффект.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific

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