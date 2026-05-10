Первые 300 холопов сосланы в Сибирь за плохие анекдоты

Первые столыпинские вагоны были заполнены пассажирами – 300 холопов отправились по этапу в Сибирь за глашатайство анекдотов, кои не вызывают хохоту, а лишь зевоту либо недоумение, либо крамолу на Государя.

В Сибири под надзором опытных цензоров холопам надлежит постигать красоту истинного русского анекдота: с бородой, матерком и моралью о том, как дурак всегда в дураках. Обещается амнистия для тех, чьи шутки заставят надзирателя хрюкнуть от смеха. Иные же останутся до скончания века, дабы не портили воздух столиц.

Но искупать свою вину неудавшимся шутам предстоит и при помощи физического труда – каждому пииту выдадут кайло для работы с горными породами.

«Я сам в юности был незатейливым скоморохом, а потом поехал сюда и дослужился до командира бригады. Теперь мне никакие шутейки и байки не надобны», – пояснил вертухай участка, старший холоп Тимофеев.

Особо отличившимся кайловщикам обещают помилование и право на проживание в черте оседлости.

