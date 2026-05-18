 

«Переговоры могут продолжиться бомбами» — Белый дом считает предложение Ирана недостаточным

18.05.2026, 18:19, Разное
Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, заявил высокопоставленный американский чиновник изданию Axios.

По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана.

«Мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный, предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально», – заявил чиновник.

По данным Axios, во вторник Трамп намерен собрать команду по национальной безопасности в ситуационном центре Белого дома для обсуждения военных вариантов. При этом иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает: никаких уступок по санкциям «бесплатно» не будет.

