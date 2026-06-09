 

Парламент Венгрии проголосовал за сокращение зарплат министров и депутатов на десятки процентов

09.06.2026, 18:04, Разное
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Парламент Венгрии единогласно поддержал законопроект о значительном снижении заработной платы депутатов и членов правительства. Предложение было частью программы одержавшей победу на парламентских выборах партии Fidesz, однако за проголосовали и представители оппозиции.

На данный момент базовая зарплата депутата была в три раза выше среднестатистической. После вступления закона в силу она сократится на 40% и будет превышать среднестатистическую в 1,8 раза. В долларовом исчислении она снизится с 7100 до 4300 долларов в месяц.

Зарплата председателя парламента сократится на 35% – до 12400 долларов, лидеры фракций будут получать около 11000 долларов. Зарплату в 12400 долларов будет получать и премьер-министр Петр Мадьяр – инициатор реформы.


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