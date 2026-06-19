Операторы связи будут брать плату с абонентов, чьи номера никогда не использовали мошенники и спамеры

Глава Минцифры Максут Шадаев подписал указ «О стратегии развития сотовой связи нового поколения в отдалённых районах Крайнего Севера и Заполярья». Согласно документу, в ближайшие годы в Магаданской, Мурманской, Иркутской и других северных регионах России будет построено не менее 30 тысяч базовых станций 4G и 5G.

«Наша цель – это сделать так, чтобы в любой точке нашей прекрасной страны россияне оставались на связи. У нас есть все шансы добиться этого уже через 5 лет», – сказал Шадаев.

По оценкам экспертов, инвестиции на реализацию проекта составят не менее триллиона рублей до 2030 года. Изыскать эти средства операторы сотовой связи смогут благодаря новому сбору, который им разрешило ввести Минцифры.

«С 1 июля каждый абонент, чей номер никогда не использовали мошенники и спамеры, будет платить по 100 рублей в месяц. Эти деньги и покроют почти все расходы на строительство вышек на Севере», – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена совета директоров одного из федеральных операторов.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro