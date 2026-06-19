 

Операторы связи будут брать плату с абонентов, чьи номера никогда не использовали мошенники и спамеры

19.06.2026, 9:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава Минцифры Максут Шадаев подписал указ «О стратегии развития сотовой связи нового поколения в отдалённых районах Крайнего Севера и Заполярья». Согласно документу, в ближайшие годы в Магаданской, Мурманской, Иркутской и других северных регионах России будет построено не менее 30 тысяч базовых станций 4G и 5G.

«Наша цель – это сделать так, чтобы в любой точке нашей прекрасной страны россияне оставались на связи. У нас есть все шансы добиться этого уже через 5 лет», – сказал Шадаев.

По оценкам экспертов, инвестиции на реализацию проекта составят не менее триллиона рублей до 2030 года. Изыскать эти средства операторы сотовой связи смогут благодаря новому сбору, который им разрешило ввести Минцифры.

«С 1 июля каждый абонент, чей номер никогда не использовали мошенники и спамеры, будет платить по 100 рублей в месяц. Эти деньги и покроют почти все расходы на строительство вышек на Севере», – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на члена совета директоров одного из федеральных операторов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.06 / Между послом Израиля Дани Даноном и представительницей генсека ООН вспыхнула перепалка

19.06 / В Швейцарии будут штрафовать за публичную демонстрацию свастики

19.06 / Российская доменная зона импортозаместит международную корневую

19.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1577-й день войны

19.06 / Петербуржцам покажут 15-метровый борщевик, способный быстро заменить лес

19.06 / Патчи российских разработчиков должны будут проходить ревью в Минцифры

19.06 / Амазонский паук притворился зомбирующим пауков грибом

19.06 / Московский суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман к восьми годам заключения

19.06 / Новая модель гомункулуса раскрыла зону «мастеров на все руки» в моторной коре

19.06 / Акционеры VK проголосовали за выплату руководству рекордных премий для борьбы со стрессом от рекордных убытков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике