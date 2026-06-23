 

«Новые люди» предложили запретить доступ в Интернет гражданам моложе 35 лет

23.06.2026, 9:04, Разное
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Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал ввести в России возрастные ограничения для доступа к Всемирной паутине. Как считает политик, именно из-за тлетворного влияния интернета в стране падает рождаемость и растёт количество выявленных случаев депрессии у молодых людей. 

«Человеку до 35 лет в Сети делать нечего – для него есть библиотеки, музеи, кружки по интересам. Именно в этом возрасте нужно закладывать базис, на котором потом вырастет надстройка», – сказал Нечаев.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали предложение «Новых людей», однако «Единая Россия» выступила категорически против «очередной запретиловки» – крупнейшая отечественная партия будет в полном составе голосовать против.

«Россия – свободная страна, и партии могут выступать с самыми разными идеями. Но мы против очередной запретиловки, против ограничения законных прав граждан. Каждый из 321 депутата нашей фракции проголосует против», – написал на своей странице «ВКонтакте» лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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