Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта

Это знаковое исследование, опубликованное в научном журнале Carcinogenesis, провели специалисты под руководством Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). Они объединили экспертов из множества ведущих медицинских институтов, больниц и разных областей науки — от эпидемиологии и фармации до торакальной (грудной) хирургии.

На сегодня эта работа признана наиболее убедительным и авторитетным подтверждением того, что любители электронных сигарет подвергают себя серьезной онкологической опасности. Выводы ученых основаны на данных о биомаркерах у реальных людей, а также на результатах опытов с животными и клеточными моделями.

Поскольку вейпы появились на рынке относительно недавно, около 20 лет назад, полноценные многолетние наблюдения за здоровьем больших групп людей еще продолжаются. Чтобы не ждать десятилетиями, ученые провели колоссальный качественный анализ всех имеющихся на сегодня мировых данных. Они объединили результаты клинического мониторинга людей, исследования на животных и лабораторные тесты химических веществ, которые выделяются при парении.

Бросающие курить с помощью вейпинга в итоге будут использовать и обычные сигареты, и электронные Люди, которые хотят бросить курить, часто переходят на вейпинг. Ученые из США пришли к выводу, что это малоэффективно и часто приводит к «двойной» зависимости. naked-science.ru

Доказательства из абсолютно разных научных сфер сошлись в одной точке. В аэрозолях никотиновых вейпов обнаружили множество явных канцерогенов, включая летучие органические соединения и опасные металлы, которые выделяются при нагревании спирали устройства. Анализ биомаркеров у реальных людей показал, что вейпинг вызывает прямое повреждение ДНК, провоцирует окислительный стресс и запускает сильные воспалительные процессы в тканях. Кроме того, лабораторные эксперименты на мышах подтвердили появление опухолей в легких.

Особую тревогу у медиков вызывает «двойной режим», когда курильщики пытаются бросить обычные сигареты с помощью вейпа, но в итоге застревают в ловушке и используют оба продукта одновременно. Недавние эпидемиологические данные из США показали, что у таких «двойных» курильщиков риск развития рака легких возрастает сразу в четыре раза.

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