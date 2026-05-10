 

Новая конституция КНДР — ответом на ликвидацию Ким Чен Ына станет ядерная война

10.05.2026, 10:48, Разное
КНДР внесла в конституцию изменения, обязывающие вооруженные силы нанести ядерный удар в случае убийства главы государства Ким Чен Ына. Поправка была принята после ликвидации Израилем и США высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщают западные СМИ и, в частности, британская Telegraph, изменения были внесены на сессии Верховного народного собрания, которая открылась 22 марта в Пхеньяне. О поправках не сообщалось официально, но доступ к документу получила разведка Южной Кореи.

«Если командная система ядерных сил окажется под угрозой в результате вражеской атаки, ответом на это станет автоматический и немедленный ядерный удар», – говорится в новой редакции основного закона КНДР.

Отметим, что из конституции убрана девятая статья, декларировавшая стремление воссоединить родину на основе принципов независимости, мирного объединения и великого национального единства. Южная Корея впервые признана отдельным государством.

Изменен и статус председателя Государственного совета КНДР – этот пост занимает Ким Чен Ын. Ранее он назывался верховным лидером, теперь официально признан главой государства. Документ закрепляет ядерный статус страны и называет председателя Госсовета командующим ядерными силами.

