 

Nextool представила мультитул W20 Pro с храповым разводным ключом

07.11.2026, 8:33, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Nextool представила W20 Pro — карманный мультитул «10 в 1», который объединяет разводной ключ с трещоткой, пассатижи, держатель для бит и другие инструменты.

Губки ключа раскрываются на 25 мм и регулируются рифленым винтом. Переключаемый храповой механизм позволяет работать в тесном пространстве: после поворота болта ключ можно вернуть назад, не снимая его с крепежа. Чтобы сменить направление вращения, достаточно перевернуть инструмент.

Рукоятка раскрывается и превращается в пассатижи с узкими и обычными губками, кусачками для проволоки и обжимкой для электрических соединений. В ее половинах также спрятаны складное прямое лезвие длиной 43 мм и напильник. Ими можно пользоваться, когда рукоятка сложена в форме ключа.

Держатель для бит в сложенном положении откидывается на 90 градусов. Если частично раскрыть рукоятку, он образует с ней почти прямую линию — так удобнее работать как отверткой. Держатель рассчитан на шестигранные биты диаметром 4 мм; в комплекте — двусторонняя бита Phillips № 2 и плоская шириной 3,5 мм. Набор дополняют монтировка в одной из рукояток и карманная клипса.

W20 Pro весит 172 г — на 9 г больше младшей модели W20 (W2). При этом он легче W40 (W4) весом 313 г: по сравнению с ней у новинки нет складной пилы и одной из функций губок пассатижей. Цена W20 Pro — $50; W20 стоит $33, а W40 — $60.

Источник &#8212 Nextool

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.11 / Сидя или стоя: оказалось, что ответ зависит от здоровья мужчины

07.11 / Лишний вес, облысение, импотенция: чем страдают 40-летние мужчины, которые в школе ели пиццу

07.11 / Учёные MIT нарушили правило, существовавшее 20 лет, и получили ранее невиданные кристаллические структуры

07.11 / Американец подал иск против New York Times из-за отказа издания называть войну в Газе «геноцидом»

07.11 / У Белого дома задержан гражданин Венесуэлы, собиравшийся «убить Трампа»

07.11 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1718-й день войны

07.11 / Дарт Вейдер с отличной укладкой: «Дюна» — это новые «Звездные войны» или диагноз нашему времени?

07.11 / Феномен русской эмиграции: как изучали его раньше, и что интересует ученых сегодня?

06.11 / Uranium, a Virus, and Cinema

06.11 / Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс покидает свой пост

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике