Nextool представила мультитул W20 Pro с храповым разводным ключом

Nextool представила W20 Pro — карманный мультитул «10 в 1», который объединяет разводной ключ с трещоткой, пассатижи, держатель для бит и другие инструменты.

Губки ключа раскрываются на 25 мм и регулируются рифленым винтом. Переключаемый храповой механизм позволяет работать в тесном пространстве: после поворота болта ключ можно вернуть назад, не снимая его с крепежа. Чтобы сменить направление вращения, достаточно перевернуть инструмент.

Рукоятка раскрывается и превращается в пассатижи с узкими и обычными губками, кусачками для проволоки и обжимкой для электрических соединений. В ее половинах также спрятаны складное прямое лезвие длиной 43 мм и напильник. Ими можно пользоваться, когда рукоятка сложена в форме ключа.

Держатель для бит в сложенном положении откидывается на 90 градусов. Если частично раскрыть рукоятку, он образует с ней почти прямую линию — так удобнее работать как отверткой. Держатель рассчитан на шестигранные биты диаметром 4 мм; в комплекте — двусторонняя бита Phillips № 2 и плоская шириной 3,5 мм. Набор дополняют монтировка в одной из рукояток и карманная клипса.

W20 Pro весит 172 г — на 9 г больше младшей модели W20 (W2). При этом он легче W40 (W4) весом 313 г: по сравнению с ней у новинки нет складной пилы и одной из функций губок пассатижей. Цена W20 Pro — $50; W20 стоит $33, а W40 — $60.

Источник — Nextool