Нападения исламистов в Мали, десятки убитых

В Мали десятки людей были убиты в результате серии нападений, ответственность за которые возлагают на джихадистскую группировку, связанную с «Аль-Каидой».

По данным AFP, от 50 до 80 человек погибли в атаках, совершенных в среду и пятницу, в том числе в деревнях Корикори и Догра. Один из представителей местных властей сообщил, что есть пропавшие без вести.

Reuters ранее передавало, что в среду вечером боевики атаковали два населенных пункта в центральной части Мали и убили около 50 человек, среди погибших были как мирные жители, так и члены проправительственных отрядов самообороны.

Ответственность за часть нападений взяла на себя группировка JNIM – «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой».