 

Нападение боевиков в Конго, около 70 убитых

10.05.2026, 5:48, Разное
По меньшей мере 69 человек были убиты в результате нападения боевиков в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, пишет AFP со ссылкой на местные источники и представителей сил безопасности.

Нападение было совершено в конце апреля вооруженными людьми, связанными с группировкой CODECO. Из-за сохранявшейся угрозы в районе тела погибших не могли забрать в течение нескольких дней.

Источники в силовых структурах говорят о 69 убитых, местный представитель гражданской защиты Дьедонне Лоса заявил AFP, что число жертв превышает 70.

Итури, богатая золотом провинция у границы с Угандой, уже много лет остается зоной кровавого конфликта между вооруженными группировками.

CODECO заявляет, что защищает интересы народа ленду; среди ее противников – группировки, связанные с народом хема.

В регионе также действует группировка ADF, связанная с «Исламским государством».

