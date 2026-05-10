 

На востоке Польши упал разведывательный БПЛА

10.05.2026, 11:49, Разное
В районе города Бартошице на востоке Польши, в 20 километрах от границы с Калининградской областью РФ обнаружен упавший беспилотник. Как пишет RMF24, на нем есть надписи на кириллице, которой пользуются как в России, так и в Украине.

По словам представителей властей, речь идет о разведывательном дроне военного предназначения, причем не таком, «какой можно купить в магазине». На нем установлены камеры наблюдения.

На месте работают необходимые службы. Отмечается, что беспилотник такого типа обладает небольшим радиусом действия и, скорее всего, прилетел не из Украины, которая слишком далеко, а из Калининградской области.

