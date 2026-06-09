Минцифры согласовало вход по биометрии на российские сайты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило новую редакцию регламента использования биометрических персональных данных – с 1 сентября 2026 года вход на российские веб-ресурсы будет осуществляться через сканирование лица и сопоставление информации с Единой биометрической системой (ЕБС). Как пояснили в ведомстве, эта мера необходима для защиты несовершеннолетних путём контроля возраста.

«Обязательный вход по биометрии не исключает добровольности этого акта, – подчеркнули в министерстве. – Если человек не хочет сканировать лицо, он может добровольно не посещать такие сайты. Государство никого не принуждает: выбор всегда остаётся за пользователем».

Более того, чиновники позаботились и о тех гражданах, которые ещё не сдали биометрию в ЕБС, – они могут воспользоваться «аналоговым» механизмом доступа. В этом случае для открытия сайта пользователю потребуется лично явиться в ближайшее отделение «Почты России» или многофункциональный центр «Мои документы». После предъявления паспорта и заполнения заявления по форме №67-Б ему выдадут бумажное разрешение на вход с мокрой печатью – его необходимо будет отсканировать и загрузить в форму входа, а затем дождаться окончания проверки, которая должна занимать не более 10 рабочих дней.

Техническая интеграция модулей биометрической верификации уже началась. Разработчикам сайтов предписано внедрить алгоритмы не только для сверки возраста, но и для анализа микровыражений лица пользователя, что позволит адаптировать выдачу контента под его текущее эмоциональное состояние.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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