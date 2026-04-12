 

Между Европой, США и Россией — в Венгрии проходят парламентские выборы

12.04.2026, 8:38, Разное
В Венгрии проходят 12 апреля парламентские выборы, которые могут положить конец 16-летнему правлению премьер-министра Виктора Орбана. Самый доминантный политик страны последних десятилетий известен тесными связями с Дональдом Трампом и Владимиром Путиными, а также враждебной позицией в отношении Европейского Союза.

Выборы воспринимаются как референдум по вопросу о европейском пути развития. За несколько дней до голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы выразить Орбану поддержку, в том числе – в противостоянии с ЕС. Также стало известно о секретном договоре Венгрии с Россией.

Согласно опросам общественного мнения, визит Вэнса привел к усилению позиций противника Орбана Петера Мадьяра. Возглавляемая им партия «Уважение и свобода» может получить до двух третей мест в парламенте. «Наша победа будет такой, что удивит всех, включая нас самих», – заявил Мадьяр, выступая на последнем перед началом голосования предвыборном митинге.

