 

Luyten превратила башенный кран в строительный 3D-принтер

09.06.2026, 14:18, Разное
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Компания Luyten из Мельбурна представила первый в своем роде строительный 3D-принтер Ascend, специально спроектированный для использования на башенных кранах. Это крупногабаритная насадка, которая подвешивается вместо крюка и позволяет подавать строительный материал непосредственно в место укладки. Она работает по аналогии с уже существующими строительными 3D-принтерами, но отличается масштабом и производительностью — Ascend может печатать конструкции высотой до 100 м при рабочем радиусе до 45 м.

Ключевая особенность проекта – практически полная автоматизация процесса строительства. Башенный кран, по сути, превращается в роботизированную строительную систему. Он может печатать элементы здания по цифровым моделям с минимальным участием человека. Да, это накладывает определенные ограничения на архитектуру, плюс люди все еще нужны для обслуживания 3D-принтера и сопутствующих работ. Но общая скорость строительства значительно возрастает, а затраты – снижаются.

Что еще немаловажно, технология совместима с существующими стандартами для стройплощадок, поэтому она может быть внедрена с минимальными издержками. Luyten готова предоставить всем желающим и сам принтер, и специальный бетонный раствор для него. Уже почти готова особая версия ИИ, которая будет контролировать процесс строительства и предлагать методы оптимизации непосредственно на стройплощадке.


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