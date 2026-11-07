 

Лишний вес, облысение, импотенция: чем страдают 40-летние мужчины, которые в школе ели пиццу

07.11.2026, 9:15, Разное
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Инициативная группа тверского общественного движения «Российская соборность» провела соцопрос среди 2500 мужчин, окончивших школу в начале 2000-х, когда в рационе школьников начала появляться пицца и другие блюда недружественной западной кухни. Оказалось, что у 420 респондентов наблюдаются разнообразные проблемы со здоровьем.

Исследователи связывают такие проблемы, как избыточный вес, одышка, облысение, боли в спине и суставах, бессонница и импотенция, с употреблением ими нездоровой пищи в период обучения в школе. Средний возраст опрошенных составляет 42 года, при этом пицца начала появляться в школьных столовых с 1997 года, когда Михаил Горбачёв снялся в рекламе Pizza Hut. Исследователи проводят параллель с выпускниками 2025 года, большинство из которых сообщили, что не ели в школе пиццу, и при этом облысение было зафиксировано всего у 5 респондентов.

 «Очевидно, что это была попытка погубить российскую нацию, профинансированная коллективным Западом, – говорит общественная деятельница из Твери Галина Бородюк. – Почему при Сталине никакой пиццы в школах не было, а при Хрущёве начала появляться всякая гадость в стране? Думайте! Сейчас сплошные болезни из-за этого».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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