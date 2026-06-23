Лесной паук создал «баллисту» для охоты на муравьев

В тропических лесах северной части Квинсленда в Австралии обитает паук из рода Propostira. Официального латинского видового названия у него пока нет, исследователи находятся в процессе описания, но из-за манеры охоты его прозвали «баллиста». Так в Античности называли двухплечевую метательную машину торсионного действия, способную запускать камни или дротики на большие расстояния.

В 2022 году, во время полевых работ, сотрудник Квинслендского института медицинских исследований Грег Андерсон (Greg Anderson) стал свидетелем странной сцены, как азиатский муравей-портной (Oecophylla smaragdina) взлетел в воздух прямо из паучьей ловушки. Андерсон не располагал высокоскоростной камерой, поэтому не удалось заснять момент на видео — он видел только силуэт муравья, которого подбросило вверх.

Чуть позже международная команда энтомологов под руководством Аджая Нарендра (Ajay Narendra) из Университета Маккуори в Австралии отправилась в те же места, чтобы больше узнать о причинах такого поведения. Для фиксации момента исследователи взяли камеру со скоростью съемки семь тысяч кадров в секунду.

Полевые наблюдения показали, что ученые имеют дело с новым видом паука рода Propostira, который строит специальную пружинную ловушку для охоты исключительно на муравьев Oecophylla smaragdina. Об этом Нарендра и его коллеги рассказали в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

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С наступлением вечерних сумерек животное покидает укрытие под листом и приступает к строительству пружинной ловушки. Процесс занимает до четырех часов: паук натягивает от 15 до 60 шелковых нитей между ветвями и листьями, формируя конус. Это не вся паутина, а именно рабочий «пусковой узел». Выше располагается основная ловчая сеть, куда после срабатывания и попадает добыча.

Исследователи предположили, что затем паук наносит на нити некое химическое вещество со специфическим запахом, которое одновременно привлекает муравьев и вызывает у них агрессию. Oecophylla smaragdina атакуют ловушку своими мандибулами: муравей вцепляется в нити челюстью и пытается перекусить. Интересно, что действует химия избирательно — только на Oecophylla smaragdina. Другие виды муравьев, обитающие на тех же деревьях, что и азиатские муравьи-портные, это вещество игнорируют.

Во время борьбы муравей сам приводит механизм в действие: когда он кусает нити, те резко сокращаются (за 40 миллисекунд), и высвобожденная потенциальная энергия подбрасывает муравья на 30 сантиметров вверх. Жертва запутывается в основной паутине и паук получает обед.

По оценкам энтомологов, ускорение муравья достигает 1367 метров на секунду в квадрате, что почти в 140 раз превышает ускорение свободного падения на поверхности Земли (9,81 метра на секунду в квадрате).

Ловушка паука-баллисты / © PRANAV JOSHI

В столь сложной охотничьей стратегии есть определенный смысл. Она помогает избежать ответной атаки муравьиной колонии.

Азиатские муравьи-портные живут большими группами и зачастую передвигаются по стволам, ветвям и листьям деревьев сообща. Если бы паук атаковал добычу непосредственно на ветвях вблизи муравьиной колонии, то рискнул бы нарваться на мощный ответный удар.

Хищник охотится на отдельных рабочих особей, которые вступают в контакт с ловушкой. «Баллиста» мгновенно изолирует муравья и предотвращает «запуск тревоги», позволяя пауку безопасно перехватить добычу до того, как к месту атаки успеют подтянуться сородичи.

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