Легендарный Commodore вернулся в виде телефона-раскладушки Callback 8020

На необъятном рынке мобильных гаджетов у некоторых пресыщенных от бесконечных новинок пользователей иногда возникает желание заполучить нечто в стиле «ретро» и одновременно отдохнуть от тягот цифровой жизни.

Некогда известный производитель ПК, возрожденный бренд Commodore, представил телефон-раскладушку Callback 8020 с полузабытым ретро-дизайном. Главная идея разработчиков — убрать все лишнее, вернуть ощущение простоты, помочь отвлечься от повседневной цифровой суеты, оставив только то, что нужно для связи и базовых потребностей.

Callback 8020 возвращает нас в эпоху классики, «родину» телефонов-раскладушек, куда Commodore добавила собственную современную цифровую интерпретацию: мобильник должен перестать быть центром постоянного внимания и стать инструментом, которым пользуются по необходимости.

Дизайн в виде раскладушки возвращает нас к стилистике начала 2000-х. Предлагается несколько цветовых вариантов — белый, серебристый, бежевый, Starlight Edition и Founders Edition с золотыми акцентами.

Телефон оснащен двумя экранами — наружным, где отображаются время, дата, уровень зарядки и статус подключения, и внутренним 3,25-дюймовым с разрешением 480 × 640. Управление в первую очередь рассчитано на кнопочную клавиатуру, а сенсорный ввод по умолчанию отключен.

Устройство работает на Sailfish OS — Linux-платформе, разработанной финской Jolla. На телефоне можно запускать до 99 % Android-приложений, но при этом блокируются соцсети, веб-браузеры и почта. Телефон работает на процессоре MediaTek Helio G81, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь также установлены съемный аккумулятор, разъем для наушников (в комплект включены внутриканальные наушники) и камера на 48 МП.

Цена стандартной версии — $500, Starlight Edition обойдется около $550, а Founders Edition — примерно в $640. Предварительные заказы откроются 30 июня 2026 года, а поставки планируются до конца года.Источник — Commodore

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