 

Коста-Рика объявила ХАМАС, «Хизбаллу», КСИР и хуситов террористическими организациями

09.04.2026, 7:08, Разное
Совет национальной безопасности Коста-Рики на заседании 6 апреля официально признал «Хизбаллу», ХАМАС, Корпус стражей исламской революции и «Ансар Алла» террористическими организациями.

«Решение принято по итогам анализа имеющихся данных и в соответствии с международными обязательствами страны в области борьбы с терроризмом и его финансированием», — говорится в официальном коммюнике.

Присвоение статуса позволит спецслужбам и судебным органам расширить возможности для профилактики, расследования и уголовного преследования, а также более эффективно противодействовать возможным сетям логистической и финансовой поддержки этих организаций, действующим на территории страны. Мера также направлена на предотвращение любого влияния указанных группировок на Коста-Рику и защиту демократических институтов государства.

Напомним, что 1 апреля КСИР был объявлен террористической организацией властями Аргентины, 17 марта – правительством Албании, 2 февраля – Украиной, 20 января – Европейским союзом.

