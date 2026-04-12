 

Китай объявил о послаблениях для Тайваня

12.04.2026, 8:08, Разное
  Поддержать в Patreon

Китай объявил о десяти новых мерах в отношении Тайваня вскоре после визита в Пекин главы тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чэн Ли-вэнь, встретившейся с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как пишет Reuters, Пекин заявил о намерении смягчить ряд действующих ограничений: речь идет, в частности, об упрощении поездок для туристов из Шанхая и провинции Фуцзянь, полном восстановлении авиасообщения через Тайваньский пролив и разрешении на показ на материке «здоровых» тайваньских теледрам.

Китайская сторона также сказала о готовности упростить санитарные и инспекционные требования для части тайваньской пищевой и рыбной продукции, включая ранее ограниченные поставки.

Кроме того, Пекин предложил создать постоянный канал связи между Компартией Китая и Гоминьданом. AP отмечает, что среди озвученных идей фигурирует и развитие инфраструктурных связей с тайваньскими островами Цзиньмэнь и Мацзу, расположенными близ материкового Китая.

Эти шаги предприняты на фоне сохраняющейся напряженности между Пекином и администрацией президента Тайваня Лая Циндэ, которого власти КНР называют «сепаратистом». Тайбэй пока не ответил на новый пакет китайских инициатив.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике